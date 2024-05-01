Окупаційна влада продає землі Азовського узбережжя російським "інвесторам", - Спротив
Російська окупаційна влада пропонує "інвесторам" з РФ незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя, зокрема пансіонати, бази відпочинку й рекреаційні зони
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя окупаційна влада тепер активно пропонує так званим інвесторам із регіонів-шефів з Росії. Йдеться насамперед про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку", - інформує ЦНС.
Зазначено, що голова "ДНР" Денис Пушилін стверджує: Росія будує відносини з "інвесторами", які "можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати і вже облаштовувати територію". Водночас юридичне узаконення таких дій не відбувається.
"Виглядає на те, що сам Пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника", - додають у повідомленні.
- 24 квітня стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області впроваджують нову схему націоналізації земельних ділянок в українців, надавши їм півтора місяця для підтвердження права власності. Це можна зробити лише з громадянством РФ.
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