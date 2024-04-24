Росіяни вигадали нову схему позбавлення українців права власності на ТОТ Запорізької області, - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області впроваджують нову схему націоналізації земельних ділянок в українців, надавши їм півтора місяця для підтвердження права власності. Це можна зробити лише з громадянством РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що окупанти готуються до масової націоналізації ділянок українців на ТОТ Запорізької області. Росіяни перед жителями тимчасово окупованих територій регіону, які мають власні ділянки, дачі та паї, поставили завдання підтвердити право власності з 22 квітня по 12 червня. Однак це можливо зробити лише за наявності оригіналів документів громадянства РФ.
"Примітно, що україномовний реєстр містить більше півмільйона рядків. Тому виникає логічне запитання – наскільки реально опрацювати таку кількість документів? Але дуже схоже на те, що такої задачі перед загарбниками і не стоїть", - йдеться в повідомленні.
Також у ЦНС додають, що більшість ділянок землі загарбники прагнуть просто відібрати в українців, аби надалі розпоряджатися ними на власний розсуд.
- 21 квітня повідомлялось, що так звана влада на тимчасово окупованих територіях віддає землі, власники яких відмовилися співпрацювати з ворогом, тим фермерам, які перереєструвалися за російськими стандартами.
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