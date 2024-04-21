На ТОТ росіяни забирають землю у фермерів й віддають колаборантам чи аграріям з Росії, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна влада почала надавати земельні ділянки, які зараз не використовуються за призначенням, тим фермерам, які перереєструвалися за російськими стандартами. Право на користування ділянкою оформлюється через тимчасовий дозвіл на певний термін", - йдеться у повідомленні.

Але за даними українського підпілля насправді йдеться про ділянки, які належать тим фермерам, котрі відмовилися йти на співпрацю з окупантами.

Також у ЦНС повідомляють, що на Херсонщину зайшли аграрії з Росії, які займаються переоформленням земельних ділянок на свої господарства.

"Це ще одна форма пограбування України Росією", - пишуть у Спротиві.