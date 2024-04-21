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На ТОТ росіяни забирають землю у фермерів й віддають колаборантам чи аграріям з Росії, - Спротив

21 квітня, 2024 неділя
17:33
Економіка посівна аграрії

Так звана влада на тимчасово окупованих територіях віддає землі, власники яких відмовилися співпрацювати з ворогом, тим фермерам, які перереєструвалися за російськими стандартами

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна влада почала надавати земельні ділянки, які зараз не використовуються за призначенням, тим фермерам, які перереєструвалися за російськими стандартами. Право на користування ділянкою оформлюється через тимчасовий дозвіл на певний термін", - йдеться у повідомленні. 

Але за даними українського підпілля насправді йдеться про ділянки, які належать тим фермерам, котрі відмовилися йти на співпрацю з окупантами. 

Також у ЦНС повідомляють, що на Херсонщину зайшли аграрії з Росії, які займаються переоформленням земельних ділянок на свої господарства. 

"Це ще одна форма пограбування України Росією", - пишуть у Спротиві.

  • 9 квітня повідомлялось, що російські загарбники продовжують викрадати українське зерно з тимчасово окупованих територій. Так, з початку року вони вивезли морем з Маріуполя 50,7 тис. тонн збіжжя.
Теги:
Україна
російська армія
зерно
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
аграрії
колаборанти
зернові
воєнні злочини Росії
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