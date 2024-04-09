Росіяни з початку року вивезли морем з Маріуполя 50,7 тис. тонн українського зерна, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Активісти зазначають, що черговий рейс із Маріупольського порту склав 7 600 тонн пшениці.

"У Маріупольському порту відбулося чергове відвантаження партії зернових. 7 600 тонн пшениці відправили в один із російських портів. За інформацією Центру національного спротиву, тільки з початку цього року з Маріуполя морем було відправлено 50,7 тисяч тонн українського збіжжя", - йдеться у повідомленні.

Викрадення урожаю також є одним із порушень норм міжнародного права.

"Крадіжки зернових з окупованих територій відбуваються під керівництвом російських військових чиновників а також колаборантів, котрі співпрацюють із загарбниками", - повідомляють в ЦНС.