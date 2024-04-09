Росіяни з початку року вивезли морем з Маріуполя 50,7 тис. тонн українського зерна, - Спротив
Російські загарбники продовжують викрадати українське зерно з тимчасово окупованих територій. Так, з початку року вони вивезли морем з Маріуполя 50,7 тис. тонн збіжжя
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Активісти зазначають, що черговий рейс із Маріупольського порту склав 7 600 тонн пшениці.
"У Маріупольському порту відбулося чергове відвантаження партії зернових. 7 600 тонн пшениці відправили в один із російських портів. За інформацією Центру національного спротиву, тільки з початку цього року з Маріуполя морем було відправлено 50,7 тисяч тонн українського збіжжя", - йдеться у повідомленні.
Викрадення урожаю також є одним із порушень норм міжнародного права.
"Крадіжки зернових з окупованих територій відбуваються під керівництвом російських військових чиновників а також колаборантів, котрі співпрацюють із загарбниками", - повідомляють в ЦНС.
- 30 березня стало відомо, що учасники зернового ринку і вантажовідправники через повітряні тривоги, що пролунали в Одеській області за останні тижні, втратили приблизно пʼять діб вивантаження.
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