Обстріли портів Одещини зупинили вивантаження зерна приблизно на 5 діб, - Укрзалізниця
Учасники зернового ринку і вантажовідправники через повітряні тривоги, що пролунали в Одеській області за останні тижні, втратили приблизно пʼять діб вивантаження
Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з учасниками зернового ринку, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Якщо помножити цю кількість на обсяг середньодобового вивантаження, то можна побачити, що втрати становлять близько 7 тисяч вагонів", - уточнив він.
За словами Ткачова, перебої в роботі портів Великої Одеси призвели до збільшення накопичення вагонів у 6,9 раза - до 8772 одиниць.
Крім того, посадовець повідомив, що за останній тиждень скоротився обсяг середньодобового вивантаження зернових в одеських портах - на 41 вагон, до 1408 одиниць на добу.
Знизилося також вивантаження зернових у портах Дунаю - на сім вагонів - до 102 одиниць на добу. Водночас черга в цьому напрямку зменшилася до 511 із 658 вагонів із зерном.
- Ввечері 23 березня росіяни вчергове запустили ударні БПЛА і крилаті ракети для обстрілу України. Окупанти повернулися до терору Подунав'я, у результаті атаки було пошкоджено припортову інфраструктуру Одещини.
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