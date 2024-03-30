Обстріли портів Одещини зупинили вивантаження зерна приблизно на 5 діб, - Укрзалізниця

Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з учасниками зернового ринку, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Якщо помножити цю кількість на обсяг середньодобового вивантаження, то можна побачити, що втрати становлять близько 7 тисяч вагонів", - уточнив він.

За словами Ткачова, перебої в роботі портів Великої Одеси призвели до збільшення накопичення вагонів у 6,9 раза - до 8772 одиниць.

Крім того, посадовець повідомив, що за останній тиждень скоротився обсяг середньодобового вивантаження зернових в одеських портах - на 41 вагон, до 1408 одиниць на добу.

Знизилося також вивантаження зернових у портах Дунаю - на сім вагонів - до 102 одиниць на добу. Водночас черга в цьому напрямку зменшилася до 511 із 658 вагонів із зерном.