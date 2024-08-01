У межах вступної кампанії 2024 до вишів подали заяви на 33% менше абітурієнтів, ніж у 2023 році

Про це свідчить дослідження порталу Education.ua.

Зазначено, що в порівнянні з минулорічною вступною кампанією до вишів подали заяви на 33% менше абітурієнтів - 189 463. Однак вступна кампанія триватиме до 31 жовтня разом із можливістю провести додатковий набір на контракт, тому статистика може зрости.

Рейтинг найпопулярніших спеціальностей

Цього року найбільше вступників бажають навчатися на спеціальності "Психологія". За підрахунками Education.ua, спеціальність 053 вперше посіла перше місце в рейтингу за кількістю заяв абітурієнтів - 47 672 заяви. Водночас "Право" у 2024 році опинилося на шостому місці.

053 "Психологія" — 47 672 заяви. 073 "Менеджмент" — 46 402 заяви. 035 "Філологія" — 43 198 заяв. 122 "Комп’ютерні науки" — 31 295 заяв. 075 "Маркетинг" — 28 518 заяв. 081 "Право" — 26 970 заяв. 121 "Інженерія програмного забезпечення" — 21 265 заяв. 014 "Середня освіта" — 21 016 заяв. 051 "Економіка" — 19 175 заяв. 125 "Кібербезпека та захист інформації" — 17 329 заяв.

Також зазначається, що майбутні студенти цікавляться спеціальностями 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"(15 992 заяви), 061 "Журналістика" (14 983 заяви), 222 "Медицина" (13 953 заяви), 076 "Підприємництво та торгівля" (13 925 заяв) та 227 "Терапія та реабілітація" (13 214 заяви).

Пʼятірка регіонів за набільшою кількістю заяв

Найпопулярнішим містом для здобуття вищої освіти у 2024 році виявився Київ - у столичні виші абітурієнти надіслали 193 131 заяву.

Київ — 193 131 заява. Львівська обл. — 85 738 заяв. Харківська обл. — 42 380 заяв. Одеська обл. — 34 864 заяви. Дніпропетровська обл. — 34 587 заяв.

Також Education.ua оприлюднило перелік десяти університетів, куди заяви на вступ абітурієнти подавали найактивніше:

Львівський національний університет імені Івана Франка — 30 380 заяв. Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 29 459 заяв. Національний університет "Львівська політехніка" — 28 045 заяв. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 25 094 заяви. Державний торговельно-економічний університет — 18 145 заяв. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 12 876 заяв. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — 12 286 заяв. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника — 11 797 заяв. Національний авіаційний університет — 11 470 заяв. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 10 001 заява.

Загалом, відповідно до результатів Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 189 463 вступники зареєстрували 712 817 електронних заяв.