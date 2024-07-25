Особисті дані українських абітурієнтів з ТОТ шифрують задля безпеки, - Лубінець

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що цього року прізвища майбутніх вступників, які зареєстровані на українських ТОТ або ж переселилися з тимчасово окупованих регіонів після 24 лютого 2022 року, шифруються в усіх інформаційних системах, які потрібні для обробки документів.

"Таке шифрування забезпечує додатковий рівень безпеки та допомагає уникнути можливих ризиків", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що такі дані неможливо дешифрувати, тож представники російської окупаційної влади не зможуть ідентифікувати особу.