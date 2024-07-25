Особисті дані українських абітурієнтів з ТОТ шифрують задля безпеки, - Лубінець
Особисту інформацію абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України шифрують в усіх інформаційних системах, які обробляють вступні документи, з міркувань безпеки
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він наголосив, що цього року прізвища майбутніх вступників, які зареєстровані на українських ТОТ або ж переселилися з тимчасово окупованих регіонів після 24 лютого 2022 року, шифруються в усіх інформаційних системах, які потрібні для обробки документів.
"Таке шифрування забезпечує додатковий рівень безпеки та допомагає уникнути можливих ризиків", - наголосив Лубінець.
Омбудсмен підкреслив, що такі дані неможливо дешифрувати, тож представники російської окупаційної влади не зможуть ідентифікувати особу.
- 21 червня для українців на тимчасово окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру, які передбачають можливість не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
- 2 липня стало відомо, що цього року охочі з тимчасово окупованих територій України вступити до вищого навчального закладу проходитимуть співбесіди з трьох предметів, а не з трьох-чотирьох, як це було раніше.
- 11 липня в Україні для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій створили два освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" - вони зокрема допоможуть з отриманням документів.
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