Для абітурієнтів з ТОТ створили два освітні центри для допомоги в отриманні документів
В Україні для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій створили два освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" - вони зокрема допоможуть з отриманням документів
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
"Для підтримки абітурієнтів з ТОТ створені освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна". Вони не лише сприяють у вступі — від складання підсумкової атестації до зарахування у заклади вищої освіти, а й допомагають в отриманні документів", - написав він.
Омбудсмен пояснив, якщо вступник із тимчасово окупованих територій не має документів, які посвідчують його особу або йому чи їй потрібна допомога з оформленням статусу ВПО - представники центрів нададуть необхідну інформацію та підкажуть, куди слід звернутись.
Також Лубінець надав контакти, за якими можна звернутися в разі виникнення проблем у процесі вступу.
"У разі виникнення проблем зі вступом — звертайтесь до Офісу омбудсмена. Телефонуйте за номерами: 0 800 501 720, 044 299 74 08. Надсилайте звернення на e-mail: [email protected]", - додав він.
- 21 червня для українців на тимчасово окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру, які передбачають можливість не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
- 2 липня стало відомо, що цього року охочі з тимчасово окупованих територій України вступити до вищого навчального закладу проходитимуть співбесіди з трьох предметів, а не з трьох-чотирьох, як це було раніше.
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