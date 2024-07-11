Для абітурієнтів з ТОТ створили два освітні центри для допомоги в отриманні документів

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Для підтримки абітурієнтів з ТОТ створені освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна". Вони не лише сприяють у вступі — від складання підсумкової атестації до зарахування у заклади вищої освіти, а й допомагають в отриманні документів", - написав він.

Омбудсмен пояснив, якщо вступник із тимчасово окупованих територій не має документів, які посвідчують його особу або йому чи їй потрібна допомога з оформленням статусу ВПО - представники центрів нададуть необхідну інформацію та підкажуть, куди слід звернутись.

Також Лубінець надав контакти, за якими можна звернутися в разі виникнення проблем у процесі вступу.

"У разі виникнення проблем зі вступом — звертайтесь до Офісу омбудсмена. Телефонуйте за номерами: 0 800 501 720, 044 299 74 08. Надсилайте звернення на e-mail: [email protected]", - додав він.