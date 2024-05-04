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Головна Суспільство У Миколаєві вночі сталася масштабна пожежа на деревообробному підприємстві

У Миколаєві вночі сталася масштабна пожежа на деревообробному підприємстві

4 травня, 2024 субота
10:20
Суспільство Пожежа на підприємстві у Миколаєві
Зміст

У ніч на суботу, 4 травня, в Інгульському районі Миколаєва рятувальники гасили масштабну пожежу, яка сталася на території деревообробного підприємства

Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що на місце загоряння за викликом направили чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС. Також було залучено тактичний робот Magirus Wolf R1.

Пожежа на підприємстві у Миколаєві

Гасіння ускладнювалося сильним поривчастим вітром, що сприяв швидкому розповсюдженню вогню.

Станом на 05:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 кв. м. Від ДСНС на місці працює 64 вогнеборці, залучено 17 одиниць спецтехніки.

Пожежа на підприємстві у Миколаєві

Наразі триває гасіння окремих осередків горіння.

Пожежа на підприємстві у Миколаєві

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Теги:
Миколаїв
ДСНС
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