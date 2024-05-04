У Миколаєві вночі сталася масштабна пожежа на деревообробному підприємстві

Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що на місце загоряння за викликом направили чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС. Також було залучено тактичний робот Magirus Wolf R1.

Гасіння ускладнювалося сильним поривчастим вітром, що сприяв швидкому розповсюдженню вогню.

Станом на 05:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 кв. м. Від ДСНС на місці працює 64 вогнеборці, залучено 17 одиниць спецтехніки.

Наразі триває гасіння окремих осередків горіння.