У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у telegram-каналі.

У мережі поширюється фейкова інформація про нібито підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху - зокрема, за керування без посвідчення водія, перевищення швидкості, водіння у нетверезому стані та проїзд на червоне світло.

"Насправді жодних змін у розмірах штрафів не відбулося. Інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не прийняті й проте можуть бути прийняті у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розміри штрафів залишаються такими самими, як визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення.