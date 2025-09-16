У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР
У вівторок, 16 вересня, Департамент патрульної поліції спростував неправдиві повідомлення, що поширюються у мережі, про нібито підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху
Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у telegram-каналі.
У мережі поширюється фейкова інформація про нібито підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху - зокрема, за керування без посвідчення водія, перевищення швидкості, водіння у нетверезому стані та проїзд на червоне світло.
"Насправді жодних змін у розмірах штрафів не відбулося. Інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не прийняті й проте можуть бути прийняті у майбутньому", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розміри штрафів залишаються такими самими, як визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення.
- 14 серпня Український Червоний Хрест повідомив, що у telegram-каналах з’явилися шахрайські повідомлення про нібито роздачу гуманітарних наборів організацією - людям пропонують пройти реєстрацію за посиланням.
