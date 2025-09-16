Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР

У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР

Марія Музиченко
16 вересня, 2025 вiвторок
18:06
Суспільство ПДР

У вівторок, 16 вересня, Департамент патрульної поліції спростував неправдиві повідомлення, що поширюються у мережі, про нібито підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху

Зміст

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у telegram-каналі.

У мережі поширюється фейкова інформація про нібито підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху - зокрема, за керування без посвідчення водія, перевищення швидкості, водіння у нетверезому стані та проїзд на червоне світло.

"Насправді жодних змін у розмірах штрафів не відбулося. Інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не прийняті й проте можуть бути прийняті у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розміри штрафів залишаються такими самими, як визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

  • 14 серпня Український Червоний Хрест повідомив, що у telegram-каналах з’явилися шахрайські повідомлення про нібито роздачу гуманітарних наборів організацією - людям пропонують пройти реєстрацію за посиланням.
