"Роздача благодійних наборів з посиланнями на реєстрацію": Український Червоний Хрест повідомив про шахрайство
Український Червоний Хрест повідомив, що у telegram-каналах шахраї поширюють повідомлення про нібито роздачу благодійних наборів від організації за реєстрацію за посиланням
Про це УЧХ повідомив у telegram-каналі.
У telegram поширюється фейкова інформація про "реєстрацію" на отримання допомоги від Українського Червоного Хреста до Дня Незалежності - обіцяють одяг, взуття, їжу, засоби гігієни та фінансову підтримку.
"Наголошуємо, що Український Червоний Хрест не проводить жодної онлайн-реєстрації для отримання допомоги через сторонні сайти, чат-боти тощо. Мета таких повідомлень — отримати ваші персональні дані чи гроші. Будь ласка, не переходьте за підозрілими посиланнями та не залишайте там особисту інформацію", - йдеться у повідомленні.
У організації додали, що актуальну інформацію про програми підтримки та способи отримання допомоги можна знайти на офіційних ресурсах УЧХ.
- 3 липня стало відомо, що у різних регіонах України шахраї виманили у сімей зниклих безвісти та полонених близько 5 млн грн, пропонуючи фейкову допомогу.
