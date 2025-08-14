"Роздача благодійних наборів з посиланнями на реєстрацію": Український Червоний Хрест повідомив про шахрайство

Про це УЧХ повідомив у telegram-каналі.

У telegram поширюється фейкова інформація про "реєстрацію" на отримання допомоги від Українського Червоного Хреста до Дня Незалежності - обіцяють одяг, взуття, їжу, засоби гігієни та фінансову підтримку.

"Наголошуємо, що Український Червоний Хрест не проводить жодної онлайн-реєстрації для отримання допомоги через сторонні сайти, чат-боти тощо. Мета таких повідомлень — отримати ваші персональні дані чи гроші. Будь ласка, не переходьте за підозрілими посиланнями та не залишайте там особисту інформацію", - йдеться у повідомленні.

У організації додали, що актуальну інформацію про програми підтримки та способи отримання допомоги можна знайти на офіційних ресурсах УЧХ.