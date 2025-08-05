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Оборона та безпека
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У Празі відкрили виставку оригінальних артефактів "Війна. Зроблено в Росії"

Ярослава Наумова
5 серпня, 2025 вiвторок
17:20
Суспільство Артефакти російсько-української війни у Празі

Впродовж трьох місяців у центрі чеської столиці неподалік Парламенту працюватиме виставка 25 унікальних артефактів, що документують систематичні злочини Російської Федерації проти українського народу, починаючи з незаконної анексії Криму та окупації частини Донбасу у 2014 році

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Фундація Пилипа Орлика спільно з Українським інститутом у Празі та Музеєм Другої світової війни (Київ) організували емоційно насичену виставку, що розповідає про геноцидальну війну Росії проти України “Війна. Зроблено в Росії. Артефакти російсько-української війни” ("Valka. Vyrobeno v Rusku. Artefakty rusko-ukrajinské války"). 

Експозиція демонструє матеріальні свідчення злочинів, які Російська Федерація вчиняє проти українського народу з 2014 року, і особливо з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. 
Виставковий простір — Вербовська галерея, експонати надано Музеєм Другої світової війни у Києві, Фундацією Пилипа Орлика. Виставку доповнено також репродукціями збірки Музею визвольної боротьби України у Празі, який існував у 1925—1945 рр. та світлинами Костянтина та Влади Ліберових. 

“Ця виставка — про речі. Звичайні та незвичайні. Зі слідами крові, уламків, обгорілої плоті, води й вогню. Про плитоноску бойової медикині, яка рятувала життя до останнього подиху. Про шолом українського льотчика, знайдений серед уламків збитого гелікоптера. Про ікону, вцілілу після обстрілу дерев’яного храму. Про книжку з історією імперського безумства, що згоріла в пожежі після російського удару. Про дитячу іграшку, залиту кров’ю в операційній, і пляшечку з-під води, скинуту з дрона, яка врятувала дітей під час повені на окупованому лівобережжі Дніпра”, — пояснюють співорганізатори.  

Урочисте відкриття виставки відбулося за участі: Артема Миколайчука — голови Фундації Пилипа Орлика, Володимира Єльченка —  дипломата, постійного представника України в ООН (1997—2000, 2015—2019), голови напрямку міжнародних відносин Фундації Пилипа Орлика, Ростислава Прокопюка — голови Українського інституту у Празі.

Серед почесних гостей з чеської сторони були присутні: голова Праги 1, Терезія Радомерська, яка наголосила на важливості збереження пам’яті про злочини агресора; координатор уряду Чехії з питань стратегічних комунікацій, Отакар Фолтин, який заявив про необхідність протидії російській дезінформації; провідний аналітик з питань безпеки, експерт з гібридних загроз Владімір Вотапек; міжнародний криміналіст, екс слідчий Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Владімір Дзуро; легенда чеського хокею, олімпійський чемпіон Домінік Гашек, хокейний воротар, який активно підтримує Україну та виступає за заборону російських спортсменів на олімпіаді; професор Петр Главачек, доктор історії Давід Свобода. Музичний акцент на урочистому відкритті — Вікторія Дудка, бандура. 

Представники чеського уряду вчергове запевнили у незмінній підтримці України. Міжнародний криміналіст Владімір Дзуро у виступі на відкритті сказав: "Це нагадування про те, що означає війна для простих людей – страждання, біль та смерть. Нещодавні напади російського агресора на цивільні будівлі в Україні, які спричинили загибель десятків та тяжкі поранення сотень мирних жителів, мають нарешті пробудити світові політичні еліти. Вбивство мирних жителів – це воєнний злочин!"

Виставка викликала потужну емоційну реакцію. Люди розчулювалися, яскравіше усвідомлювали злочини росіян, і головне — питали, як можуть допомогти.

Голова Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук заявив: "Кожен з цих експонатів — це трагедія. Це чиєсь втрачене дитинство, зруйноване майно, загублене життя. І, на жаль, з кожним днем таких експонатів стає все більше. Ми показуємо світові не просто предмети — ми показуємо масштаб злочину, який відбувається прямо зараз, у XXI столітті, в центрі Європи".

Як зауважив посол Володимир Єльченко, "Ми надзвичайно вдячні за військову, гуманітарну й моральну допомогу, яку Чехія надає Україні, а також за підтримку наших громадян, що знайшли прихисток у вашій країні. Ця виставка — ще один крок до того, щоб світ не забув і не пробачив злочинів Росії".

Важливою частиною заходу стала презентація глобальної ініціативи #unrussiaUN, спрямованої на виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй. Присутні високі гості не лише підписали петицію про виключення Росії з ООН, а й пообіцяли поширити ініціативу #unrussiaUN серед партнерів по всьому світу.

Виставка працюватиме в Празі протягом наступних трьох місяців і доступна до огляду у Vrtbovska zahrada, Karmelitská 25, 118 00 Malá Strana. Вона є продовженням ювілейних активностей Українського інституту у Празі та Фундації Пилипа Орлика з нагоди 100-річчю одного з перших українських музейних проєктів у Європі — Музею визвольної боротьби України в Празі. 

 

Теги:
Чехія
Війна з Росією
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