У Верховній Раді розглядають дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 25 років

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Ми-Україна".

"Ми повинні знайти механізми. Який механізм буде знайдено — я буду чекати відповіді від комітету, бо вони працюють. Окремі члени комітету працюють над цими ініціативами", - зазначив глава парламенту.