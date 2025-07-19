У Верховній Раді розглядають дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 25 років
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті розглядають питання стосовно виїзду чоловіків віком від 18 до 25 років за кордон
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Ми-Україна".
"Ми повинні знайти механізми. Який механізм буде знайдено — я буду чекати відповіді від комітету, бо вони працюють. Окремі члени комітету працюють над цими ініціативами", - зазначив глава парламенту.
- Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у службове відрядження та у відпустку. Проте для деяких категорій заброньованих чоловіків немає можливості виїхати у відпустку
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