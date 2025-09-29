У ВР зареєстрували проєкт постанови з пропозицією висунути Трампа на Нобелівську премію миру
У Верховній Раді 29 вересня зареєстрували проєкт постанови до Нобелівського комітету з пропозицією висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру
Про це йдеться у відповідній картці №14088 на сайті ВР.
Авторами законопроєкту є нардепи від партії "За майбутнє" – Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко; а також групи "Відновлення України" – Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч. Водночас серед ініціаторів є Микола Тищенко та Михайло Сокоолов від "Батьківщини".
Нині текст документа й додаткові матеріали не опубліковані на сайті Ради.
- Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що зупинив 7 війн за 7 місяців, чого не вдавалося жодному, а тому заслуговує на Нобелівську премію миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.15Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе