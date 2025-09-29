У ВР зареєстрували проєкт постанови з пропозицією висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Про це йдеться у відповідній картці №14088 на сайті ВР.

Авторами законопроєкту є нардепи від партії "За майбутнє" – Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко; а також групи "Відновлення України" – Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч. Водночас серед ініціаторів є Микола Тищенко та Михайло Сокоолов від "Батьківщини".

Нині текст документа й додаткові матеріали не опубліковані на сайті Ради.