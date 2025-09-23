Трамп звинуватив ООН в бездіяльності щодо врегулювання конфліктів і сказав, що сам заслуговує Нобелівську премію миру

Про це він сказав у Нью-Йорку під час загальних дебатів високого рівня Генеральної асамблеї ООН, передає Еспресо.

Дональд Трамп наголосив, що за 7 місяців зупинив 7 війн, "які, як всі казали, неможливо зупинити".

"Деякі з них тривали 30 років, 31 рік, 36 років, одна з них тривала 29 років. Я зупинив 7 війн. У цих війнах вбивали сотні тисяч людей. Сюди входять Камбоджа, Таїланд, Конго, Руанда, Пакистан та Індія, Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан. Жоден президент чи премʼєр-міністр, жодна країна не зробили нічого схожого в історії. Я зробив це всього за 7 місяців. Ніколи нікому таке ще не вдавалося", - заявив Дональд Трамп.

Разом з тим він розкритикував ООН за бездіяльність.

"Шкода, що мені довелося цим займатися замість ООН. На жаль, в усіх випадках ООН навіть не намагалася ніяк допомогти. Я зупинив 7 країн, мав справи з лідерами цих країн, а мені з ООН навіть не подзвонили і не запропонували допомогу навіть щодо складання угоди", - наголосив президент США.

Він зауважив, що не задумувався про свій внесок, адже був зайнятий завершенням війн.

"Я раніше про це не думав, бо працював над тим, щоб завершити ці війни і врятувати мільйони життів. А зараз я зрозумів, що ООН нам не допомогли. Вони не брали участі в переговорах, які були складними. Тому постає питання: яке завдання стоїть перед ООН? Я завжди говорив, що в ООН є величезний потенціал. Але вони не роблять свій потенціал реальністю. Усе, що вони роблять, - це просто пишуть листи, але ніколи не виконують те, що написали. Пусті слова не розвʼязують війни. Дії їх розвʼязують. Я розвʼязав усі ці війни", - акцентував президент США.

Він додав, що заслуговує на Нобелівську премію миру.

"Багато хто говорить, що мені варто би дати Нобелівську премію миру за це. Але справжня нагорода для мене — те, що людей більше не вбивають у цих жахливих війнах. Мене не турбують премії. Мене турбує порятунок життя. Ми продовжимо працювати над цим", - додав Трамп.

