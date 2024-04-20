У Запоріжжі вночі сталася ДТП: загинули 2 людей, є постраждалі

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Зазначається, що аварія сталася близько 05:35 в одному з районів Запоріжжя.

На місці події рятувальники встановили, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів Nissan X-Trail та Audi, в результаті чого один із них загорівся. Рятувальники ліквідували займання легковика Audi на площі 5 кв.м.

На місці ДТП загинуло 2 людей, ще двоє постраждало. Травмованих транспортували до карет швидких для подальшої госпіталізації в лікарні.