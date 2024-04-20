У Запоріжжі вночі сталася ДТП: загинули 2 людей, є постраждалі
У ніч на суботу, 20 квітня, в Запоріжжі сталася аварія за участі двох автівок, у результаті якої один з автомобілів спалахнув. Через це є жертви і постраждалі
Про це інформує Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.
Зазначається, що аварія сталася близько 05:35 в одному з районів Запоріжжя.
На місці події рятувальники встановили, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів Nissan X-Trail та Audi, в результаті чого один із них загорівся. Рятувальники ліквідували займання легковика Audi на площі 5 кв.м.
На місці ДТП загинуло 2 людей, ще двоє постраждало. Травмованих транспортували до карет швидких для подальшої госпіталізації в лікарні.
- У Святошинському районі столиці 17 квітня автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого дістала поранення військовослужбовиця.
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