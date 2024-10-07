У Запорізькій області побудують восьму підземну школу: уряд виділив майже 17 млн грн

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що будівництво у Михайлівській громаді розпочнуть вже найближчими днями. Школа буде розрахована на 200 людей, учні навчатимуться у дві зміни.

Федоров розповів, що 7 підземних навчальних просторів вже на етапі будування – як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької "підземної школи" планують відкрити цієї осені.



Водночас основні роботи по всім 8 просторам мають закінчити вже цьогоріч. У них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей.



Крім того, як зазначив очільник ОВА, у 2025 році планують побудувати ще 5 підземних навчальних просторів для понад 4 тисяч учнів. По трьох з них триває тендер, а по двох – розробляється проєктна документація.



"Наша мета незмінна – дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюємо екосистему "Безпечна освіта офлайн", - наголосив Федоров.