У Запорізькій області побудують восьму підземну школу: уряд виділив майже 17 млн грн
Український уряд виділив майже 17 мільйонів гривень на будівництво восьмої "підземної школи" у Запорізькій області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що будівництво у Михайлівській громаді розпочнуть вже найближчими днями. Школа буде розрахована на 200 людей, учні навчатимуться у дві зміни.
Федоров розповів, що 7 підземних навчальних просторів вже на етапі будування – як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької "підземної школи" планують відкрити цієї осені.
Водночас основні роботи по всім 8 просторам мають закінчити вже цьогоріч. У них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей.
Крім того, як зазначив очільник ОВА, у 2025 році планують побудувати ще 5 підземних навчальних просторів для понад 4 тисяч учнів. По трьох з них триває тендер, а по двох – розробляється проєктна документація.
"Наша мета незмінна – дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюємо екосистему "Безпечна освіта офлайн", - наголосив Федоров.
- Як повідомлялось у серпні, у Запоріжжі до кінця жовтня планують відкрити перші підземні школи. Наразі у місті та області будують 6 таких шкіл.
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