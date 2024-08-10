Перші підземні школи у Запоріжжі відкриють наприкінці жовтня

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ми розраховуємо, що перші школи приймуть своїх перших відвідувачів наприкінці жовтня. Така у нас амбітна мета є. І сьогодні, згідно з графіком, ми бачмо, що цей план нам може вдатися", - сказав Федоров.

За його словами, наразі одночасно будується 6 підземних шкіл. Деякі з них - на стадії високої готовності, інші - на початкових етапах.

Очільник ОВА додав, що такі школи будують не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах - Кушугумській, Широківській та Біленьківській.