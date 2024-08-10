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Головна освіта Перші підземні школи у Запоріжжі відкриють наприкінці жовтня

Перші підземні школи у Запоріжжі відкриють наприкінці жовтня

Юлія Лаврук
10 серпня, 2024 субота
18:57
освіта

У Запоріжжі до кінця жовтня планують відкрити перші підземні школи. Наразі у місті та області будують 6 таких шкіл

Зміст

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ми розраховуємо, що перші школи приймуть своїх перших відвідувачів наприкінці жовтня. Така у нас амбітна мета є. І сьогодні, згідно з графіком, ми бачмо, що цей план нам може вдатися", - сказав Федоров.

За його словами, наразі одночасно будується 6 підземних шкіл. Деякі з них - на стадії високої готовності, інші - на початкових етапах.

Очільник ОВА додав, що такі школи будують не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах - Кушугумській, Широківській та Біленьківській.

  • Наприкінці червня Федоров повідомляв, що у Запоріжжі до кінця року планують збудувати 10 підземних шкіл.
  • У червні у Запоріжжі почалось будівництво перших п'яти підземних шкіл-укриттів: навчання у них проходитиме у дві зміни.
Теги:
Суспільство
Україна
Запоріжжя
Запорізька область
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