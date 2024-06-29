У Запоріжжі до кінця року збудують 10 підземних шкіл

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Наша мета в цьому році - 10 шкіл, яку ми будемо намагатися виконати. Сьогодні в нас фінансування повністю забезпечено на 6 шкіл. І сподіваємося, що найближчим часом, під час перегляду державного бюджету, буде доповнення стаття видатків, і ми зможемо виконати наш план у 10 шкіл", - зазначив Федоров.

За його словами, на п'яти будівельних майданчиках вже ведеться будівництво - освітній процес у них планують розпочати вже восени. Проте Федоров повідомив, що невідомо, чи навчання розпочнеться з 1 вересня.

"Поясню, чому. Сьогодні лише напрацьовується практика будівництва таких повноцінних підземних шкіл на території нашої держави. Є багато викликів. Свайне поле, осипання ґрунту, перехід між новою школою та старою. Така новітня практика будівництва, і тим паче на території Запоріжжя, де абсолютно різні ґрунти, різний рельєф", - зауважив очільник ОВА.

Проте будівництво на п'яти майданчиках ведеться. Ще на двох планують розпочати протягом кількох тижнів. Зазначається, що це будівництво не лише на території Запоріжжя, а й на території Запорізької області, як ближче до лінії фронту, так і трохи далі від лінії фронту.

Іван Федоров додав, що у школах передбачено резервне електроживлення і вентиляція для того, щоб діти могли знаходитись там "не годину, не дві, а 5-7 годин на термін навчального часу".