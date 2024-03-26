Україна приєдналася до платформи, яка захищає права інтелектуальної власності в інтернеті
Україна приєдналася до держав, які наповнюватимуть платформу WIPO Alert з метою протидії роботі вебсайтів, які порушують права інтелектуальної власності
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Завдяки платформі країни-учасниці можуть обмінюватися даними про можливі порушення авторського права у міжнародному масштабі. Тепер всі суб’єкти авторського чи суміжного права мають можливість подати звернення до ІР-офісу про включення вебсайту до національного переліку тих, які викликають сумніви щодо дотримання права інтелектуальної власності.
Україна стала п’ятнадцятою державою-учасницею платформи WIPO Alert.
"Попри виклики повномасштабної війни, ми докладаємо максимум зусиль для захисту авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет для українських та іноземних суб’єктів прав інтелектуальної власності. Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та застосунки, що порушують авторське право з точки зору національних норм. Це також впевнений крок на шляху до європейської інтеграції України", - сказала перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
- 3 березня стало відомо, що Міністерство економіки та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство, згідно з якою у гуманітарному розмінуванні України допомагатиме штучний інтелект.
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