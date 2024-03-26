Україна приєдналася до платформи, яка захищає права інтелектуальної власності в інтернеті

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Завдяки платформі країни-учасниці можуть обмінюватися даними про можливі порушення авторського права у міжнародному масштабі. Тепер всі суб’єкти авторського чи суміжного права мають можливість подати звернення до ІР-офісу про включення вебсайту до національного переліку тих, які викликають сумніви щодо дотримання права інтелектуальної власності.

Україна стала п’ятнадцятою державою-учасницею платформи WIPO Alert.

"Попри виклики повномасштабної війни, ми докладаємо максимум зусиль для захисту авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет для українських та іноземних суб’єктів прав інтелектуальної власності. Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та застосунки, що порушують авторське право з точки зору національних норм. Це також впевнений крок на шляху до європейської інтеграції України", - сказала перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.