Україну розміновуватимуть за допомогою ШІ: Мінекономіки уклало угоду про партнерство з Palantir

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Документ було підписано в Лондоні в межах робочого візиту до Британії української делегації на чолі з першою віцепрем'єр-міністеркою України — міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Як зазначила Свириденко, наразі потенційно забрудненими є 156 тисяч квадратних кілометрів території, а в зоні ризику перебувають понад 6 млн українців.

"Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями, як Palantir, — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України", - наголосила вона.

Співробітництво буде зосереджено на таких напрямах:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року

розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.

У повідомленні зазначається, що платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.

Бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.

"Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території - за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат", - йдеться у повідомленні.