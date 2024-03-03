Україну розміновуватимуть за допомогою ШІ: Мінекономіки уклало угоду про партнерство з Palantir
Міністерство економіки та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство, згідно з якою у гуманітарному розмінуванні України допомагатиме штучний інтелект
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Документ було підписано в Лондоні в межах робочого візиту до Британії української делегації на чолі з першою віцепрем'єр-міністеркою України — міністеркою економіки Юлією Свириденко.
Як зазначила Свириденко, наразі потенційно забрудненими є 156 тисяч квадратних кілометрів території, а в зоні ризику перебувають понад 6 млн українців.
"Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями, як Palantir, — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України", - наголосила вона.
Співробітництво буде зосереджено на таких напрямах:
- оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року
- розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності
- використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.
У повідомленні зазначається, що платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.
Бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.
"Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території - за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат", - йдеться у повідомленні.
- 29 лютого під час брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ" начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Рева заявив, що серед факторів, які гальмують розмінування територій, - бойові дії, щільність і складність забруднення деокупованих територій вибухонебезпечними предметами.
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