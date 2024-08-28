"Україна робить усе можливе, щоб подолати виклики, які постали перед церквою": Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Відомо, що український лідер провів зустріч із митрополитом Української православної церкви Канади, архієпископом Вінніпезьким Іларіоном, митрополитом Пісідійським Іовом, патріаршим дияконом Епіфанієм та екзархом Вселенського Патріарха в Україні єпископом Михаїлом.

За словами Зеленського, країна робить усе можливе для подолання викликів, які постали перед церквою.

"Зрозуміло, що це виклики не одноденні й не сьогодні вони з'явилися. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб у цьому напрямі справді також була стабільність і був мир. Для нас це дуже важливо", - додав він.

Водночас делегація Вселенського Патріархату підтвердила, що Вселенський Патріарх Варфоломій та Церква надалі молитимуться за Україну та підтримуватимуть її.

"Щоб на українській землі запанував справедливий мир. І щоб також запанував мир і в українському православ’ї. Наша місія тут – засвідчити любов і підтримку. І що ми разом із вами, що ми будемо співпрацювати в усіх цих питаннях для добра українського народу", - зазначив архієпископ Іларіон.

Також президент підкреслив: Україна очікує на візит Його Всесвятості, наголосивши, що це дуже важливо для країни.