Зеленський обговорив заборону РПЦ в Україні зі Вселенським патріархом Варфоломієм
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, на якій обговорили заборону в Україні Російської православної церкви
Про це український лідер повідомив у Telegram.
"Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно", - розповів президент.
Водночас співрозмовники позитивно оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній візит української делегації до Вселенського Патріархату. Зеленський і Патріарх Варфоломій висловили очікування візиту Патріархату у відповідь.
"Запевнив, що наша держава прагне зміцнювати православ'я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами", - наголосив президент.
- Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.
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