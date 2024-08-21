Зеленський обговорив заборону РПЦ в Україні зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Про це український лідер повідомив у Telegram.

"Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно", - розповів президент.

Водночас співрозмовники позитивно оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній візит української делегації до Вселенського Патріархату. Зеленський і Патріарх Варфоломій висловили очікування візиту Патріархату у відповідь.

"Запевнив, що наша держава прагне зміцнювати православ'я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами", - наголосив президент.