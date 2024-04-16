Україна верифікувала 1700 цивільних заручників, яких утримує РФ, - Лубінець

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"Щодо верифікації – я неодноразово бачив цифру в 1700 осіб, які верифіковані і яких незаконно затримала країна-агресорка, саме цивільних громадян України. Ці дані ми отримали після верифікації МКЧХ та, зокрема, за свідченнями звільнених із полону, у тому числі (колишніх, – ред.) військовополонених", – зазначив омбудсмен і додав, що Україна постійно працює над поверненням людей додому. При цьому влада не може самостійно створити механізм повернення цивільних громадян України.

"Але ми можемо це зробити всі разом. Ми маємо створити механізм тиску, у першу чергу міжнародного, на РФ, аби, по-перше, перестали незаконно затримуватися цивільні громадяни на ТОТ, і паралельно розпочався процес повернення цивільних", – сказав Лубінець.

Він наголосив, що Червоний Хрест має отримати безперешкодний доступ до цивільних заручників.

"Також ми працюємо над тим, щоб був відкритий коридор для гуманітарної евакуації цивільного населення з ТОТ на територію, яку контролює український уряд", - резюмував Лубінець.