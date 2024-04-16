Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Україна верифікувала 1700 цивільних заручників, яких утримує РФ, - Лубінець

Україна верифікувала 1700 цивільних заручників, яких утримує РФ, - Лубінець

16 квітня, 2024 вiвторок
15:55
Суспільство Дмитро Лубінець

Україна має підтверджені дані про перебування в полоні росіян 1700 цивільних заручників

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"Щодо верифікації – я неодноразово бачив цифру в 1700 осіб, які верифіковані і яких незаконно затримала країна-агресорка, саме цивільних громадян України. Ці дані ми отримали після верифікації МКЧХ та, зокрема, за свідченнями звільнених із полону, у тому числі (колишніх, – ред.) військовополонених", – зазначив омбудсмен і додав, що Україна постійно працює над поверненням людей додому. При цьому влада не може самостійно створити механізм повернення цивільних громадян України.

"Але ми можемо це зробити всі разом. Ми маємо створити механізм тиску, у першу чергу міжнародного, на РФ, аби, по-перше, перестали незаконно затримуватися цивільні громадяни на ТОТ, і паралельно розпочався процес повернення цивільних", – сказав Лубінець.

Він наголосив, що Червоний Хрест має отримати безперешкодний доступ до цивільних заручників.

"Також ми працюємо над тим, щоб був відкритий коридор для гуманітарної евакуації цивільного населення з ТОТ на територію, яку контролює український уряд", - резюмував Лубінець.

Теги:
Україна
полонені
Війна з Росією
Читайте також:
Частина, яка, схоже, була зроблена в Китаї в січні, була в іранському безпілотнику
16 квітня, 2024 вiвторок
У Білому домі пояснили, чому не збивають іранські дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі
Карта бойових дій: Бахмут
15 квітня, 2024 понедiлок
Робимо все, щоб Часів Яр не був захоплений, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
15 квітня, 2024 понедiлок
Для українських біженців у Європі може розпочатися гонка на виживання, поки Росія продовжує руйнувати енергосистему України. Акценти світових ЗМІ 15 квітня
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 квітня
16:11
Олександр Прокудін
На Херсонщині будують підземні лікарні, - голова ОВА
16:08
В Україні створили Корпус демінерів для виконання завдань на звільнених територіях
16:06
Молдова
Вступ Молдови у ЄС: Конституційний суд дозволив референдум, слово за парламентом
16:05
OPINION
Сергій Таран
Про наслідки удару Ірану по Ізраїлю
15:54
заступнику голови Полтавської облради оголосили підозру
Подорожував ЄС під виглядом службового відрядження: заступнику голови Полтавської облради оголосили підозру
15:51
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Подати персональні дані можна не обов'язково через ТЦК: адвокат пояснив алгоритм дій військовозобов'язаних чоловіків
15:47
Дмитро Лубінець
Повноваження ТЦК, електронний кабінет, обмеження прав громадян: Лубінець прокоментував закон про мобілізацію
15:45
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про мобілізацію
15:44
авіація Велика Британія транспорт
Британська авіакомпанія EasyJet скасувала рейси до Ізраїлю на літній сезон
15:35
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
РФ не звільняє цивільних українців, бо вони можуть бути свідками злочинів в окупації, - Лубінець
15:29
ікони
До США з України намагалися вивезти 5 старовинних ікон кінця ХІХ - початку ХХ століття
15:23
Олександр Будько (позивний "Терен")
Танцюють під Чайковського: військовий Олександр Терен відмовився від співпраці з артистами балету Кухар і Стояновим
14:48
Брянська область
Без світла лишилася військова частина та два військові заводи: ГУР повідомило про пожежу на підстанції у Брянську
14:31
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Теракт у Москві: Патрушев заявив про "зв'язок" терористів із українськими націоналістами та його "процесуальне закріплення"
14:31
Дмитро Капранов
Помер український історик, письменник і громадський діяч Дмитро Капранов
14:23
Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав
Росіяни атакували Херсонщину КАБами: 15 людей отримали контузії
14:21
Історичний фільм Олеся Саніна "Довбуш" покажуть у Польщі
14:21
фейкові новини, fake news
"Україна напала б на РФ за допомогою НАТО, якби не "СВО": добірка фейків у світі за 16 квітня
14:12
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор - 2024, які відбудуться у Франції
14:07
OPINION
Віталій Бесараб
Україна стає епіцентром формування нового світового порядку
13:56
Греція
Грецькі журналісти оголосили 24-годинний страйк через низькі зарплати
13:45
Петр Фіала
Байден зустрівся з прем'єром Чехії Петром Фіалою у Білому домі: говорили про Україну
13:38
Реактивна система залпового вогню калібру 122 мм “Град”
Партизани зафіксували у Криму перекидання батареї "Градів"
13:30
Ціни на газ у Європі зросли до максимуму з початку року на тлі атаки Ірану на Ізраїль, - Bloomberg
13:29
На фото: Артем Чех
Письменник та військовий Артем Чех випустить новий історично-пригодницький роман
13:00
Астрономи знайшли найбільшу зоряну чорну діру у Чумацькому Шляху, яка у 33 рази більша за Сонце
12:59
Оновлено
Шольц з Сі Цзіньпіном
Війна РФ проти України: Сі заявив Шольцу про підтримку міжнародної мирної конференції "за участі всіх сторін"
12:48
У Кривому Розі п'яний чоловік справив потребу на меморіал загиблим військовим: йому оголосили підозру
12:44
Вигляд «скручених драконів на шпилі» Старої фондової біржі під час пожежі в Берсені, Копенгаген, Данія, 16 квітня 2024 р.
У Копенгагені сталась пожежа на найстарішій біржі у світі
12:43
Фільм "20 днів у Маріуполі" з'явиться на Netflix
12:35
ППО війна з Росією СБУ
Контролювала небо України на 700 км: СБУ вразила російську РЛС в Брянській області, - ЗМІ
12:32
фейк
Росія проводить у соцмережах інформаційну операцію з "героїзації" українських ухилянтів, - ГУР
12:10
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна зібрав у прокаті 53,9 млн грн
12:06
Через негоду є знеструмлення у 4 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 16 квітня
12:00
OPINION
Віктор Бобиренко
Про дипломатичні методи
11:56
СБУ Москва ФСБ
У РФ заявили про затримання нібито агента СБУ в справі підриву зрадника Прозорова
11:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атаки України на НПЗ РФ поглиблюють напругу у відносинах зі США, а Україна називає захист Ізраїлю подвійними стандартами. Акценти світових ЗМІ 16 квітня
11:54
Ексклюзив
Енергетика
Після війни Україна має будувати децентралізовану розосереджену енергетичну систему, - експерт Рябцев
11:47
Бразілія, кримінал
Біля узбережжя Бразилії поліція знайшла човен з 20 розкладеними тілами
11:46
Зеленський заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV