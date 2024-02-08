100 людей вдома: Україна та Росія провели обмін полоненими
Ввечері 8 лютого Україна повернула з полону 100 людей. Більшість з них – захисники Маріуполя
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо", - написав він.
Президент подякував команді, яка займається обмінами за потрібний країні результат.
- У середу, 31 січня, Україна повернула з російського полону 207 українців, серед яких воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та працівники поліції.
- 1 лютого командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ підполковник Денис Прокопенко (Редіс) заявив, що в полоні ворога залишаються понад 900 бійців "Азова"
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