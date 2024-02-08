100 людей вдома: Україна та Росія провели обмін полоненими

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо", - написав він.

Президент подякував команді, яка займається обмінами за потрібний країні результат.