У полоні РФ залишаються понад 900 азовців, - Редіс

Про це він написав у фейсбук.

"Додому повернулися 207 українських військовослужбовців. Щасливий за кожного, хто здобув свободу, та бажаю якнайшвидшого відновлення", - написав Редіс.

Він також відзначив двох бійців 12-ої бригади "Азов" НГУ, які приєдналися до команди після розширення підрозділу "Азов" із полку до бригади.

За його словами, у російському полоні продовжують лишатися понад 900 азовців, які тримали оборону Маріуполя та протягом 86 діб не давали окупантам своєчасно перекинути сили та засоби в напрямку Запоріжжя.