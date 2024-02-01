У полоні РФ залишаються понад 900 азовців, - Редіс
Командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, підполковник Денис Прокопенко "Редіс" заявив, що у полоні ворога залишаються понад 900 бійців "Азова"
Про це він написав у фейсбук.
"Додому повернулися 207 українських військовослужбовців. Щасливий за кожного, хто здобув свободу, та бажаю якнайшвидшого відновлення", - написав Редіс.
Він також відзначив двох бійців 12-ої бригади "Азов" НГУ, які приєдналися до команди після розширення підрозділу "Азов" із полку до бригади.
За його словами, у російському полоні продовжують лишатися понад 900 азовців, які тримали оборону Маріуполя та протягом 86 діб не давали окупантам своєчасно перекинути сили та засоби в напрямку Запоріжжя.
- У середу, 31 січня, Україна повернула з російського полону 207 українців, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардійці, прикордонники та працівники поліції.
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