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Головна Війна з Росією У полоні РФ залишаються понад 900 азовців, - Редіс

У полоні РФ залишаються понад 900 азовців, - Редіс

1 лютого, 2024 четвер
10:32
Війна з Росією

Командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, підполковник Денис Прокопенко "Редіс" заявив, що у полоні ворога залишаються понад 900 бійців "Азова"

Про це він написав у фейсбук.

"Додому повернулися 207 українських військовослужбовців. Щасливий за кожного, хто здобув свободу, та бажаю якнайшвидшого відновлення", - написав Редіс.

Він також відзначив двох бійців 12-ої бригади "Азов" НГУ, які приєдналися до команди після розширення підрозділу "Азов" із полку до бригади.

За його словами, у російському полоні продовжують лишатися понад 900 азовців, які тримали оборону Маріуполя та протягом 86 діб не давали окупантам своєчасно перекинути сили та засоби в напрямку Запоріжжя.

  • У середу, 31 січня, Україна повернула з російського полону 207 українців, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардійці, прикордонники та працівники поліції.
Теги:
Україна
ЗСУ
полонені
обмін полоненими
полк "Азов"
Азовсталь
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