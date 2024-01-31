З російського полону додому повернулися 207 українців

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у telegram.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!", - написав президент.

Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Згодом керівник ОП Андрій Єрмак уточнив, що з російського полону повернули воїнів ЗСУ та Нацгвардії, прикордонників та працівників Нацполіції. Серед них є оборонці Маріуполя та острову Зміїний, військові, які були на "Азовсталі" Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.

"Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента - повернути всіх", - додав Єрмак.

Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що це 50 обмін полоненими з початку повномасштабного російського вторгнення.

Україні вдалося повернути 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та одного представника Національної поліції України.

Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"180 Оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21", - розповіли у відомстві.

Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

У Штабі розповіли, що з російського полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара, який потрапив до росіян разом з дружиною Тетяною у травні 2022 року після евакуації з "Азовсталі". Жінку вдалося обміняти раніше і вона разом з доньками жила у Дніпрі.

"Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою ​​донечкою та матір'ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на рідну землю повернулись медики, які рятували військових і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі", оборонець острова Зміїний та старший лейтенант, який боронив Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве і двічі відзначений орденом "За мужність".

"З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону перемогти вже 3035 захисників та захисниць. Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за надання допомоги та сприяння в організації цього обміну", - додали у Штабі.