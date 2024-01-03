Україна повернула з російського полону 230 воїнів
У середу, 3 січня, Україні вдалось повернути з російського полону 230 воїнів
Про це повідомив Дмитро Лубінець.
Це 49-й обмін полоненими з початку повномасштабної війни. За цей час додому повернулись 2828 захисників, сьогодні - 230 воїнів ЗСУ, ДПСУ, тероборони. Це захисники Маріуполя та острова Зміїний. Є оборонці, які були на заводі Азовсталь.
Далі на воїнів чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація.
"Вкотре декларуємо, що Україна прагне повернути усіх своїх громадян додому і продовжує працювати заради цього! Дякуємо тим громадянам та членам родин полонених і безвісти зниклих, які вірять у державу і плекають надію на повернення своїх героїв. Дякуємо й державним органам, а саме Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та Об'єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ за спільну роботу", - пише Лубінець.
Надалі Координаційний штаб та всі його представники працюватимуть над тим, щоб репатріації відбувалися!
- 26 грудня Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому.
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