"Список 200": Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому

Перелік 200 прізвищ таких військовополонених опублікував у телеграм-каналі проєкт "Хочу жить".

У проєкті наголосили, що, відмовляючись від обмінів військовополоненими, російська сторона фактично порушує базовий та основний документ, що регламентує функціонування власних збройних сил, тобто армійський статут. Вони нагадали, що в пункті 23 статуту внутрішньої служби збройних сил РФ зазначено: "Командири (начальники) зобов'язані вживати заходів щодо звільнення зазначених військовослужбовців відповідно до норм міжнародного гуманітарного права".

Як наголошують у проєкті, Україна неодноразово заявляла про готовність повернути додому російських військовополонених: закликала провести обмін "усіх на всіх", пропонувала репатріацію тяжко поранених військовополонених та повернення полонених багатодітних батьків, проте Росія ігнорувала всі ці ініціативи.

"Україна знову йде на безпрецедентний крок і готова тепер уже на регулярній основі публікувати списки російських військовослужбовців, яких Росія протягом усього періоду повномасштабного вторгнення на територію України та ведення агресивної війни цинічно викреслювала зі списків на обмін і відмовлялася повертати. Адже це реальні люди, на яких вдома чекають їхні дружини, діти та матері. Вони могли повернутися додому ще минулого року, або буквально в найкоротший час, і зустріти Новий рік у родинному колі. Однак для цього потрібно лише одне – згода російської сторони на проведення обміну", – додали в "Хочу жить".

Відтак у телеграм-каналі проєкту вперше відкрито опублікували список 200 російських військовополонених, яких Росія відмовилася повертати на батьківщину.

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Довідково. "Хочу жить" (офіційна назва – Единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен, українською - Єдиний центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон) – це державний проєкт Головного управління розвідки Міноборони України. Він покликаний допомогти військовослужбовцям РФ, які не хочуть брати участі у війні, безпечно здатися в полон українським ЗСУ. Проєкт гарантує утримання військовослужбовців, які здалися в полон, згідно з нормами Женевських конвенцій. Крім того, військовослужбовцям також гарантують, що після добровільної здачі в полон їх не обміняють і не повернуть до РФ, якщо вони цього не забажають.

Військовослужбовець РФ може подати звернення і здатися у полон, подзвонивши за спеціальними телефонами цілодобової гарячої лінії. Або ж має діяти відповідно до інструкцій через телеграм-бот каналу з однойменною назвою проєкту. Про умови здачі в полон військові РФ можуть дізнаватися через інші соціальні мережі, оскільки після запуску проєкту російські держоргани заблокували доступ до нього з територій, підконтрольних РФ.

У вересні Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні існують проблеми з обмінним фондом, а РФ не хоче забирати своїх військовополонених

У жовтні речник Єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон Віталій Матвієнко розповідав, що на гарячу лінію "Хочу жить" частіше звертаються самі бійці РФ, а не їхні родичі