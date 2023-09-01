Росії не цікаві її військовополонені: Лубінець розповів про проблеми "обмінного фонду"

Про це він заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, наразі "мало російських військовополонених, яких ми хочемо міняти на українських військовополонених - вони є, але кількість недостатня".

Натомість сама Росія взагалі не цікавиться своїми військовополоненими та не хоче їх забирати.

"Росіянам інколи цікавіше використовувати і своїх військовополонених, і родичів українських військовополонених, але тільки не повертати наших додому. І накручувати родичів військовополонених, що Україна винна, Україна не хоче, ми щось там пропонуємо, а вони не готові", - сказав Лубінець.

Обмін полоненими з Росією

6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.

7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.

12 липня Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.

Крім того, у п'ятницю, 4 серпня, додому повернули тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців.

22 серпня в Україні ініціювали створення змішаних медичних комісій за участі представників нейтральних країн. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні – повертати своїх військових. Цього ж дня Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебували у полоні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення третьої країни для звільнення цивільних з російського полону дасть можливість використовувати "дипломатію маятника".