Росії не цікаві її військовополонені: Лубінець розповів про проблеми "обмінного фонду"
Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що в Україні існують проблеми з обмінним фондом, а РФ не хоче забирати своїх військовополонених
Про це він заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, наразі "мало російських військовополонених, яких ми хочемо міняти на українських військовополонених - вони є, але кількість недостатня".
Натомість сама Росія взагалі не цікавиться своїми військовополоненими та не хоче їх забирати.
"Росіянам інколи цікавіше використовувати і своїх військовополонених, і родичів українських військовополонених, але тільки не повертати наших додому. І накручувати родичів військовополонених, що Україна винна, Україна не хоче, ми щось там пропонуємо, а вони не готові", - сказав Лубінець.
Обмін полоненими з Росією
6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.
7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.
12 липня Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.
Крім того, у п'ятницю, 4 серпня, додому повернули тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців.
22 серпня в Україні ініціювали створення змішаних медичних комісій за участі представників нейтральних країн. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні – повертати своїх військових. Цього ж дня Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебували у полоні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення третьої країни для звільнення цивільних з російського полону дасть можливість використовувати "дипломатію маятника".
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