В Україну повернули тіла 44 полеглих захисників
У п'ятницю, 4 серпня, додому повернули тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців
Про це інформує Мінреінтеграції.
"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Таким чином вдалося повернути тіла ще 44 оборонців", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що передача тіл полеглих військовослужбовців відбувалася відповідно до норм Женевських конвенцій.
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Тіла українських захисників після ідентифікації передадуть їхнім рідним для гідного поховання.
Що відомо про обмін полоненими
9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.
Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.
11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонної служби.
16 червня уповноважений у справах зниклих безвісти Олег Котенко сказав, що Україна встановила місце перебування 11 військовополонених. За кілька днів повідомили, що МЗС України вимагає допустити до них консула. Водночас Будапешт продовжував нехтувати правами й основоположними свободами людей та ігнорував усі спроби конструктивного діалогу з посольством України.
6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.
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