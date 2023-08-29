Кулеба заявив, що Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з російського полону
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення третьої країни для звільнення цивільних з російського полону дасть можливість використовувати "дипломатію маятника"
Про це передає Еlmundo.
Він зазначив, що залучення посередника з третьої країни, яка може використовувати "маятникову дипломатію" з Росією, є дуже важливим, адже для України захист людських життів є пріоритетом.
"Питання цивільних заручників – це велике страждання, і тому ми щодня намагаємося звільнити цих людей, які відрізняються від військовополонених, яких можна обміняти", – наголосив Кулеба.
Обмін полоненими з Росією
6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.
Крім того, у п'ятницю, 4 серпня, додому повернули тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців.
22 серпня в Україні ініціювали створення змішаних медичних комісій за участі представників нейтральних країн. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні – повертати своїх військових.
Цього ж дня Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебували у полоні.
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