РФ повернула тіла 12 українських захисників, яких вважали військовополоненими

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.

"Станом на сьогодні Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в Росії. При цьому ніяких повідомлень зі сторони Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про важкий їхній стан не було", - сказав він.

За його словами, це ставить під сумнів наявність у російської сторони медичної комісії або якість їхньої роботи.