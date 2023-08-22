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Війна з Росією: хроніка
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РФ повернула тіла 12 українських захисників, яких вважали військовополоненими

22 серпня, 2023 вiвторок
16:20
Війна з Росією

Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.

"Станом на сьогодні Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в Росії. При цьому ніяких повідомлень зі сторони Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про важкий їхній стан не було", - сказав він.

За його словами, це ставить під сумнів наявність у російської сторони медичної комісії або якість їхньої роботи.

  • 22 серпня в Україні ініціювали створення змішаних медичних комісій за участі представників нейтральних країн. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні – повертати своїх військових.
Новини
Україна
Росія
полонені
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