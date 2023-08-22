З лікарями від нейтральних країн: Україна ініціює створення змішаних медкомісій для обміну полоненими
В Україні оголосили про створення змішаних медичних комісій. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні повертати своїх військових
Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.
За його словами, це третій випадок у світовій історії, коли впроваджуватиметься ініціатива зі змішаними медичними комісіями.
"Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучається троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн", - пояснив Юсов.
Представник Координаційного штабу акцентував, що Україні до цього вдавалося швидко повертати важкопоранених росіян.
"Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов’язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності", - наголосив він.
Також Юсов підкреслив важливість цього кроку для звільнення полонених та висловив вдячність усім, хто брав участь у реалізації цієї ініціативи.
Що відомо про обмін полоненими
9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.
Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.
11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонної служби.
16 червня уповноважений у справах зниклих безвісти Олег Котенко сказав, що Україна встановила місце перебування 11 військовополонених. За кілька днів повідомили, що МЗС України вимагає допустити до них консула. Водночас Будапешт продовжував нехтувати правами й основоположними свободами людей та ігнорував усі спроби конструктивного діалогу з посольством України.
6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.
Крім того, у п'ятницю, 4 серпня, додому повернули тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців.
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