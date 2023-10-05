До проєкту "Хочу жить" частіше звертаються самі окупанти, а не їхні родичі

Про це заявив співробітник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та речник Єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон Віталій Матвієнко в етері "Радіо Свобода".

"Зараз перевага надається більше військовослужбовцям, бо інформація по проєкту більш розповсюджена на території Росії", - сказав він.

За словами Матвієнка, "Роскомнадзор" постійно намагається заблокувати сайт проєкту, вони це робили близько 260 разів: "Це говорить про те, що проєкт успішний. Наші спеціалісти використовують "дзеркала", інформація постійно фігурує на просторах так званої Російської Федерації, і у людей є можливість з нею ознайомитися".

Він також заявив, що раніше кількість звернень від окупантів і їхніх сімей була приблизно однаковою. Проте військові остерігалися телефонувати, побоюючись переслідувань правоохоронних органів.

"Телефонували, наприклад, родичі які перебувають в Омську, а військовослужбовець в Санкт-Петербурзі. Вони цікавились, а чи це дійсно це український проєкт, чи дійсно це державний проєкт, які гарантії Україна дає, що потім відбувається, які можливості повернутися назад на батьківщину. А якщо він хоче залишитися, а якщо він прямо потенційний мобілізований – така "мамина царапинка", який не те що зброю в руках не тримав, а й в принципі не знає, що це таке. І що робити? Не хоче воювати людина, і не вміє, але його мобілізують примусово", - розповів Матвієнко.