Після передачі росіянином Україні вертольота в полон здаються понад 170 окупантів на добу, - ГУР
Кількість звернень до програми "Хочу жить" збільшилася вдвічі, нині на добу понад 170 російських військових хочуть здатися в полон
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Кожен день ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них і ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, і ті, хто здається добровільно", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
Розвідник нагадав, що збільшення обмінного фонду сприяє визволенню українських полонених військових.
За даними Юсова, державна програма для здачі в полон "Хочу жить" отримує значно більше звернень, ніж раніше. Якщо до цього за день надходило 70-100 заявок, то тепер ця цифра зросла в півтора-два рази й складає 170 і більше.
"1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації й понад 200 - це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою "Хочу жить", - додав Юсов.
Також у ГУР розповіли, що російські військові все більше хочуть перейти на бік України після того, як пілот Максим Кузьмінов втік на гелікоптері Мі-8. Кількість дезертирів РФ зросла на 70%.
- 1 вересня Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що в Україні існують проблеми з обмінним фондом, а РФ не хоче забирати своїх військовополонених.
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