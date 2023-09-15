Після передачі росіянином Україні вертольота в полон здаються понад 170 окупантів на добу, - ГУР

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кожен день ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них і ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, і ті, хто здається добровільно", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Розвідник нагадав, що збільшення обмінного фонду сприяє визволенню українських полонених військових.

За даними Юсова, державна програма для здачі в полон "Хочу жить" отримує значно більше звернень, ніж раніше. Якщо до цього за день надходило 70-100 заявок, то тепер ця цифра зросла в півтора-два рази й складає 170 і більше.

"1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації й понад 200 - це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою "Хочу жить", - додав Юсов.

Також у ГУР розповіли, що російські військові все більше хочуть перейти на бік України після того, як пілот Максим Кузьмінов втік на гелікоптері Мі-8. Кількість дезертирів РФ зросла на 70%.