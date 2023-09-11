ГУР: після операції "Синиця" з Мі-8 зросла кількість охочих росіян здатися у полон
Російські військові все більше хочуть перейти на бік України після того, як пілот Максим Кузьмінов втік на гелікоптері Мі-8. Кількість дезертирів РФ зросла на 70%
Про це інформує представник ГУР Андрій Юсов в етері "Радіо Свобода".
"Є стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв’язку після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом. Скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій", - сказав розвідник.
Повідомляється, що звернень на державний проєкт "Хочу жить" від росіян та їхніх родичів побільшало на 70% за день.
Також Юсов підтвердив інформацію про винагороду пілоту Максиму Кузьмінову, проте точну суму не назвав.
"Ця інформація має більше характер такої легенди та народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", - додав представник ГУР.
Що відомо про спецоперацію "Синиця"
23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.
Спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.
Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.
Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.
5 вересня представники ГУР та пілот розповіли подробиці спецоперації.
Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду – $500 тисяч у гривневому еквіваленті.
7 вересня глава української розвідки Кирило Буданов зазначив, що російське військове керівництво "засмучене" викраденням та вивезенням пілотом гелікоптера Мі-8 до України.
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