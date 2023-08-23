Російський гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗСУ: ймовірно, це спецоперація ГУР
У середу, 23 серпня, у мережі з'явилася інформація про те, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж нібито здався в полон військовим ЗСУ. У ГУР Міноборони попередньо підтвердили цю іфнормацію та пообіцяли розповісти подробиці згодом
Про це інформує журналіст Юрій Бутусов.
За його словами, цю інформацію підтверджують джерела видання "Цензор.Нет" у керівництві ЗСУ.
Журналіст додав, що гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.
"Гелікоптер летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може. Очевидно, має місце перша в історії усвідомлена здача у полон російського бойового гелікоптера! Це просто сенсація, яка деморалізує путінську еліту військової авіації", - наголосив Бутусов.
Згодом джерела "Української правди" в спецслужбах заявили, що нещодавно гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації української розвідки.
"Це була спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ". - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.
Мі-8 приземлився у Харківській області й залишився в Україні. За даними УП, російський гелікоптер вже у Києві.
Що кажуть у ГУР
В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов прокоментував повідомлення про те, що російський бойовий вертоліт Мі-8 разом з усім екіпажем прилетів до України та здався ЗСУ.
За його словами, попередньо, така інформація є.
"Офіційна інформація буде. Трішки треба почекати, ведеться робота, і з екіпажем у тому числі. Все гаразд, новини будуть", - заявив він.
- У травні в тимчасово окупованому Криму було пошкоджено бойовий вертоліт окупантів Мі-8. Інцидент трапився на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.15Продаж 42.28
- Актуальне
- Важливе