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Російський гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗСУ: ймовірно, це спецоперація ГУР

23 серпня, 2023 середа
15:24
Війна з Росією Мі-8 ВКС РФ

У середу, 23 серпня, у мережі з'явилася інформація про те, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж нібито здався в полон військовим ЗСУ. У ГУР Міноборони попередньо підтвердили цю іфнормацію та пообіцяли розповісти подробиці згодом

Про це інформує журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, цю інформацію підтверджують джерела видання "Цензор.Нет" у керівництві ЗСУ. 

Журналіст додав, що гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

"Гелікоптер летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може. Очевидно, має місце перша в історії усвідомлена здача у полон російського бойового гелікоптера! Це просто сенсація, яка деморалізує путінську еліту військової авіації", - наголосив Бутусов.

Згодом джерела "Української правди" в спецслужбах заявили, що нещодавно гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації української розвідки.

"Це була спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ". - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Мі-8 приземлився у Харківській області й залишився в Україні. За даними УП, російський гелікоптер вже у Києві.

Що кажуть у ГУР

В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов прокоментував повідомлення про те, що російський бойовий вертоліт Мі-8 разом з усім екіпажем прилетів до України та здався ЗСУ.

За його словами, попередньо, така інформація є.

"Офіційна інформація буде. Трішки треба почекати, ведеться робота, і з екіпажем у тому числі. Все гаразд, новини будуть", - заявив він.

  • У травні в тимчасово окупованому Криму було пошкоджено бойовий вертоліт окупантів Мі-8. Інцидент трапився на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя.
Україна
Росія
російська армія
ГУР
Харківщина
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