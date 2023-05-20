В окупованому Криму стався вибух на аеродромі: виведено з ладу Мі-8, - ЗМІ
В тимчасово окупованому Криму пошкоджено бойовий вертоліт окупантів. Інцидент трапився на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя
Про це пише РБК-Україна з посилання на джерела у розвідці.
Зазначено, що один зі співрозмовників видання розповів, що на цьому аеродромі дислокується 318 окремий змішаний авіаційний полк.
"В тимчасово окупованому Криму чергова "бавовна". Внаслідок вибуху близько першої ночі вражено та виведено з ладу військових вертоліт Мі-8 зі складу 318 полку", - сказало джерело.
За словами джерел, в найближчих населених пунктах окупанти посилили фільтраційні заходи у зв'язку з подією.
Також росіянами була порушена кримінальна справа. Окупаційна влада Криму та російські інформаційні джерела поки не коментують подію.
- Російська окупаційна влада Криму збирається штрафувати за інформацію про розташування військових об'єктів.
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