У Криму окупанти пропонують штрафувати за інформацію про розташування військових об'єктів
Російська окупаційна влада Криму збирається штрафувати за інформацію про розташування військових об'єктів
Про це повідомляють кримські партизани.
За словами глави окупаційного парламенту Криму Володимира Константинова, депутати запропонували змінити Кодекс про адміністративні правопорушення РФ.
"За вчинення правопорушення пропонується встановити накладення штрафів чи обов'язкові роботи", – заявив Костянтинов.
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