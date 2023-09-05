Стало відомо, скільки отримав російський пілот, який втік в Україну на Мі-8

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

"Звичайно, в національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України в квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом з технікою.

Україна – демократична правова держава, ми і власні зобов’язання виконуємо і міжнародного права (дотримуємось). Тому ще раз – ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму".

Що відомо про спецоперацію "Синиця"

23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.

Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

5 вересня представники ГУР та пілот розповіли подробиці спецоперації.