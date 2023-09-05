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Російський пілот, який переправив гелікоптер РФ в Україну, сам вийшов на зв'язок: подробиці спецоперації "Синиця" 

5 вересня, 2023 вiвторок
12:07
Війна з Росією брифінг ГУР

Пілот Максим Кузьмінов, який перевіз гелікоптер Мі-8АМТШ із Росії на територію Вовчанської громади на Харківщині, вийшов на зв'язок з українськими розвідниками через телеграм-канал

Про це він розповів під час спільного з ГУР брифінгу в медіацентрі Укрінформ, повідомляє кореспондент Еспресо.TV. 

Як зазначили розвідники, 28-річний пілот Максим Кузьмінов вийшов на зв’язок із ГУР через телеграм-канал наприкінці 2022 року. Операцію "Синиця" планували близько пів року: проробляли маршрути та обговорювали деталі. А 9 серпня о 16:30 російський гелікоптер Мі-8АМТШ злетів з аеродрому Курськ і успішно долетів до Харківщини.

Російський пілот розповів, що дуже любить літати, з 5 років, а його дід був льотчиком російської авіації. Він виконував накази з транспортування вантажу на території РФ, також виконував завдання в Маріуполі й Бердянську. 

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Згадуючи про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пілот зауважив, що відчував страх і не розумів, навіщо його країні війна.

"Коли все це почалося, 24 числа, були сльози, страждання, страх. І було єдине питання: навіщо улюбленій батьківщині така війна? Я сходив у церкву, поставив свічку. Єдине бажання, яке в мене було, – аби це все швидше скінчилося, – сказав Кузьмінов. – Я прекрасно розумів, що відбувається. Почав вивчати, мені було цікаво зрозуміти, що послугувало причиною початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Для мене склався пазл, зрозумів для себе, що це зло, це жах, це злочин. Як усі, напевно, розуміють: будь-яка війна, яка б вона не була, чи необхідна, чи потрібна – це завжди злочин, завжди, цьому немає виправдання". 

За словами представників ГУР, під час цієї спецоперації вони отримали багато цінної інформації. А "трофейний" гелікоптер перевозив елементи для бойової авіації. 

Що відомо про спецоперацію "Синиця"

23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.

Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.


 
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