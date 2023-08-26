Військовий експерт Світан розповів, як надалі використають російський Мі-8, екіпаж якого прилетів на базу ЗСУ
Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор, зазначив, що знявши з російського гелікоптера певні коди та отримавши доступ до системи "свій-чужий", ми зможемо виконувати достатньо цікаві задачі з обманювання ППО противника
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У 1976 році з Радянського Союзу до Японії перелетів Беленко на літаку МіГ-25. Після перельоту з цього літака була знята система "свій-чужий", а також було все розібрано вздовж і поперек. Тоді СРСР втратив десятки мільярдів доларів на повне переозброєння системи "свій-чужий" на всіх літаках та ракетно-зенітних комплексах. І у той період радянські авіація та ППО були досить вразливі. А гелікоптер, який зараз до нас перелетів у робочому стані, з нього також знімуть певну кількість частин і систему "свій-чужий", - пояснив військовий льотчик-інструктор.
Полковник запасу ЗСУ зауважив, що знаючи певні коди й маючи доступ до цієї систему, ми зможемо виконувати деякі достатньо цікаві задачі з обманювання системи ППО противника.
- 23 серпня, у мережі з'явилася інформація про те, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж здався в полон військовим ЗСУ. У ГУР Міноборони попередньо підтвердили цю іфнормацію та пообіцяли розповісти подробиці згодом
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