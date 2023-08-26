Військовий експерт Світан розповів, як надалі використають російський Мі-8, екіпаж якого прилетів на базу ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У 1976 році з Радянського Союзу до Японії перелетів Беленко на літаку МіГ-25. Після перельоту з цього літака була знята система "свій-чужий", а також було все розібрано вздовж і поперек. Тоді СРСР втратив десятки мільярдів доларів на повне переозброєння системи "свій-чужий" на всіх літаках та ракетно-зенітних комплексах. І у той період радянські авіація та ППО були досить вразливі. А гелікоптер, який зараз до нас перелетів у робочому стані, з нього також знімуть певну кількість частин і систему "свій-чужий", - пояснив військовий льотчик-інструктор.

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що знаючи певні коди й маючи доступ до цієї систему, ми зможемо виконувати деякі достатньо цікаві задачі з обманювання системи ППО противника.