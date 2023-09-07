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"Засмучені": Буданов розповів, що РФ робить після того, як Україна переманила пілота з гелікоптером Мі-8

7 вересня, 2023 четвер
16:16
Війна з Росією Кирило Буданов

Глава української розвідки Кирило Буданов зазначив, що російське військове керівництво "засмучене" викраденням та вивезенням пілотом гелікоптера Мі-8 до України

Про це він розповів у ефірі телемарафону.

На питання про реакцію уряду РФ на проведення українською розвідкою такої спецоперації Буданов відповів коротко - "вони засмучені".

Глава розвідки зазначив, що після цієї операції ФСБ почала працювати ще активніше, проте він вважає, що "ні до чого хорошого це не призведе".

Кирило Буданов також зазначив, що зараз триває робота з проведення подібних операцій і надалі, з іншими громадянами РФ, а цей випадок, за його словами, лише допомагає їм наважитися.

"Подібне спілкування у нас як йшло, так і продовжується. А те, що сталося, це просто додасть впевненості людям, які вагаються", - пояснив очільник розвідки.

Що відомо про спецоперацію "Синиця"

23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.

Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

5 вересня представники ГУР та пілот розповіли подробиці спецоперації.

Також стало відомо, що пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду $500 тисяч у гривневому еквіваленті.

Росія
ГУР
Кирило Буданов
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