Українцям мобілізаційного віку за кордоном, які не оновили облікові дані, не видаватимуть посвідчення водія
Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, не оновивши військово-облікові дані
Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.
Як зазначається, ДП "Документ" не надаватиме адмінпослуги українським чоловікам призовного віку, щодо яких у Єдиному державному реєстрі призовників відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення персональних даних.
До того ж посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не пересилаються в міжнародних поштових відправленнях чоловікам, які не оновили свої дані.
- Загалом з 18 травня по 16 липня 2024 року свої дані оновили 4 690 496 військовозобовʼязаних громадян України через ТЦК, ЦНАП або мобільний застосунок "Резерв+".
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