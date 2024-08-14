Українцям мобілізаційного віку за кордоном, які не оновили облікові дані, не видаватимуть посвідчення водія

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Як зазначається, ДП "Документ" не надаватиме адмінпослуги українським чоловікам призовного віку, щодо яких у Єдиному державному реєстрі призовників відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення персональних даних.

До того ж посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не пересилаються в міжнародних поштових відправленнях чоловікам, які не оновили свої дані.