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Головна Суспільство Укренерго скасувало графіки відключень з 12:00 до 15:00 у неділю, 21 липня

Укренерго скасувало графіки відключень з 12:00 до 15:00 у неділю, 21 липня

21 липня, 2024 неділя
12:48
Суспільство світло

У неділю, 21 липня, в Україні скасовано графіки відключень електроенергії з 12:00 до 15:00

Зміст

Про це повідомляє ДТЕК.

За інформацією Укренерго відключення світла з 12:00 і до 15:00 НЕ передбачаються, йдеться у повідомленні.

  • В Україні планують від'єднати від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, всіх інших споживачів, для того щоб електроенергія була розподілена рівномірно між усіма побутовими користувачами.

Теги:
Економіка
Україна
Енергія
Енергетика
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