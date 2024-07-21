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Укренерго скасувало графіки відключень з 12:00 до 15:00 у неділю, 21 липня
У неділю, 21 липня, в Україні скасовано графіки відключень електроенергії з 12:00 до 15:00
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Про це повідомляє ДТЕК.
За інформацією Укренерго відключення світла з 12:00 і до 15:00 НЕ передбачаються, йдеться у повідомленні.
- В Україні планують від'єднати від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, всіх інших споживачів, для того щоб електроенергія була розподілена рівномірно між усіма побутовими користувачами.
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