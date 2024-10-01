Укрзалізниця через російські обстріли тимчасово змінила маршрути поїздів на одній з ділянок
Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів на Миколаївщині Укрзалізниця змінила маршрути кількох поїздів на одній з ділянок
Про це інформує Укрзалізниця.
У компанії наголосили, що перегін Долинська — Миколаїв закрили для руху поїздів з міркувань безпеки. Водночас жоден рейс не було скасовано.
За зміненим розкладом руху 1 жовтня курсуватимуть:
- поїзди №110 Львів — Херсон та №102 Краматорськ — Київ — Херсон. Вони прямуватимуть до станції Долинська
- поїзди №109 Херсон — Львів та №101 Херсон — Київ — Краматорськ. Вони вирушатимуть зі станції Долинська
"Херсонською та Миколаївською ОВА організовано автобусні трансфери від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку. Посадка - біля вокзалів по залізничних квитках (без додаткових оплат) у зазначений у квитку час", - додали в Укрзалізниці.
- 26 вересня Росія дронами атакувала залізничну станцію на Сумщині. Дістали поранення троє залізничників, пошкоджено будівлю вокзалу.
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