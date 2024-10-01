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Укрзалізниця через російські обстріли тимчасово змінила маршрути поїздів на одній з ділянок

Ольга Бабишена
1 жовтня, 2024 вiвторок
03:43
Суспільство Укрзалізниця, потяг, поїзд

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів на Миколаївщині Укрзалізниця змінила маршрути кількох поїздів на одній з ділянок

Зміст

Про це інформує Укрзалізниця. 

У компанії наголосили, що перегін Долинська — Миколаїв закрили для руху поїздів з міркувань безпеки. Водночас жоден рейс не було скасовано. 

За зміненим розкладом руху 1 жовтня курсуватимуть: 

  • поїзди №110 Львів — Херсон та №102 Краматорськ — Київ — Херсон. Вони прямуватимуть до станції Долинська
  • поїзди №109 Херсон — Львів та №101 Херсон — Київ — Краматорськ. Вони вирушатимуть зі станції Долинська

"Херсонською та Миколаївською ОВА організовано автобусні трансфери від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку. Посадка - біля вокзалів по залізничних квитках (без додаткових оплат) у зазначений у квитку час", - додали в Укрзалізниці. 

  • 26 вересня Росія дронами атакувала залізничну станцію на Сумщині. Дістали поранення троє залізничників, пошкоджено будівлю вокзалу. 
Теги:
Україна
Укрзалізниця
Миколаївщина
Херсонщина
Війна з Росією
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