Укрзалізниця через російські обстріли тимчасово змінила маршрути поїздів на одній з ділянок

Про це інформує Укрзалізниця.

У компанії наголосили, що перегін Долинська — Миколаїв закрили для руху поїздів з міркувань безпеки. Водночас жоден рейс не було скасовано.

За зміненим розкладом руху 1 жовтня курсуватимуть:

поїзди №110 Львів — Херсон та №102 Краматорськ — Київ — Херсон. Вони прямуватимуть до станції Долинська

поїзди №109 Херсон — Львів та №101 Херсон — Київ — Краматорськ. Вони вирушатимуть зі станції Долинська

"Херсонською та Миколаївською ОВА організовано автобусні трансфери від херсонського та миколаївського вокзалів до станції Долинська та у зворотному напрямку. Посадка - біля вокзалів по залізничних квитках (без додаткових оплат) у зазначений у квитку час", - додали в Укрзалізниці.