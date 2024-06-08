Укрзалізниця для економії електроенергії змінить графік руху приміських електропоїздів по всій Україні

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. Але Укрзалізниця докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що такі заходи покликані допомогти економити споживання електроенергії. Перші зміни розкладів відбулися 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Надалі змінені графіки планують запровадити на Південно-Західній та Південній залізницях.

"Просимо вибачення у пасажирів за тимчасові незручності та закликаємо уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах Укрзалізниці та регіональних філій. Укрзалізниця уважно моніторить ситуацію з енергопостачання та за умови покращення ситуації та збільшення лімітів поступово відновлюватиме рух приміських електропоїздів", - додали в Укрзалізниці.