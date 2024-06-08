Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Укрзалізниця для економії електроенергії змінить графік руху приміських електропоїздів по всій Україні

Укрзалізниця для економії електроенергії змінить графік руху приміських електропоїздів по всій Україні

8 червня, 2024 субота
03:33
Суспільство

В Укрзалізниці оголосили про зміну графіку руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні: деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут

Зміст

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці. 

"Укрзалізниця впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. Але Укрзалізниця докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що такі заходи покликані допомогти економити споживання електроенергії. Перші зміни розкладів відбулися 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Надалі змінені графіки планують запровадити на Південно-Західній та Південній залізницях.

"Просимо вибачення у пасажирів за тимчасові незручності та закликаємо уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах Укрзалізниці та регіональних філій. Укрзалізниця уважно моніторить ситуацію з енергопостачання та за умови покращення ситуації та збільшення лімітів поступово відновлюватиме рух приміських електропоїздів", - додали в Укрзалізниці. 

  • Раніше Укрзалізниця анонсувала запуск модернізованого електропоїзда Львів – Рівне. Зазначається, що крім сучасного екстер’єру, поїзд має низку зручних та актуальних вирішень всередині вагона. 
Теги:
Економіка
Україна
Енергетика
Читайте також:
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
5 червня, 2024 середа
Новинський вкинув шалені гроші для поширення за кордоном тези про переслідування в Україні християн, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Обстріл. Київщина
7 червня, 2024 п'ятниця
Росія атакувала Україну ракетами з Ту-95 та "шахедами": на Київщині, Хмельниччині та в Одесі пролунали вибухи
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
6 червня, 2024 четвер
На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію ще з трьох населених пунктів
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.12
    Купівля 40.12
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
8 червня
04:04
На фото: російські книжки
У 32 українських онлайн-магазинах виявили російські книжки
03:21
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами" вночі 8 червня
02:54
енергетики
Уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК
02:20
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
Напад на волонтерку у Києві: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід
01:49
Енергоатом
В Україні до мережі під'єднали енергоблок-тисячник, який перебував на ремонті
00:57
У Молдові знайшли уламки БПЛА
У Молдові перевірять інформацію про російський дрон над "ПМР"
00:23
Сергій Ребров
Євро-2024: Ребров оголосив фінальну заявку збірної України
2024, п'ятниця
7 червня
23:50
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
У Копенгагені здійснили напад на прем'єрку Данії: подробиці
23:39
Михайло Мудрик (праворуч), Польща - Україна
Збірна України програла Польщі у товариському матчі перед Євро-2024
23:39
Сергій Сидорчук (праворуч), Польща -Україна
Польща - Україна 3:1: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
23:01
ЗРК Patriot
Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще одного комплексу Patriot, - Bloomberg
22:59
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Росіяни 7 червня вбили жителя Нікопольщини
22:33
Юлія Тимошенко
У Росії оголосили в розшук Юлію Тимошенко
22:32
Білий Дім
У США обговорюють можливе збільшення розгортання стратегічних ядерних озброєнь для стримування РФ
22:02
Марія Захарова
"Закон про статус англійської мови готує Україну до окупації": російські фейки та маніпуляції за 7 червня
21:52
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Відправка військових інструкторів в Україну: Макрон натякнув на формування коаліції
21:37
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китай домагається капітуляції України, - дипломат Чалий
21:35
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (праворуч)
Україна та Франція підписали угоди щодо фінансування критичної інфраструктури
21:31
Людмила Оляновська
Україна завоювала першу медаль на ЧЄ з легкої атлетики
21:26
Денис Шмигаль
В Україні зруйновано чи пошкоджено 73% ТЕС: Шмигаль розповів про ситуацію в енергосистемі через атаки РФ
21:15
Еммануель Макрон
Важливий етап для дострокового миру: Макрон підтвердив участь у Саміті миру й розповів про свої очікування
21:13
Еммануель Макрон
Макрон оголосив про постачання першої серії літаків Mirage 2000 та старт навчань для пілотів і техніків
20:45
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Франції, де долучився до відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії та зустрівся з делегаціями Конгресу США
20:36
В Україні держоргани повинні відмовитись від кондиціонерів, - Шмигаль
20:31
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
В Україні забронювали 90% працівників ДСНС та Нацполіції, - МВС
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Передача винищувачів від Франції, пакета допомоги від США, а також розвиток українського виробництва FPV-дронів. Воєнні підсумки дня
20:15
Ексклюзив
"Війна в об'єктиві": у Києві нагородили медійників у межах журналістського конкурсу від ТрО
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини  835-го дня війни: США дали боєприпаси до HIMARS та іншу зброю на понад 200 млн дол., а переговори про вступ України в ЄС можуть стартувати вже в червні
19:53
Збірна України
Польща - Україна: букмекери спрогнозували, хто переможе у товариському матчі
19:44
Мілорад Додік
"Історично виправдано": президент Республіки Сербської Додік про можливість об'єднання з Сербією
19:40
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
Бронювання від мобілізації у Дії: у Мінцифрі розповіли деталі
19:22
Світовий банк
Світовий банк допоможе Україні покращити ринок житла. Деталі
19:21
Ексклюзив
mirage 2000
До 2030 року будуть списані всі французькі винищувачі Mirage 2000: Defence Express
19:05
Огляд
"Погані хлопці: Все або нічого"
"Аколіт" проти "... Лагерфельда": що подивитися на вихідних
18:57
Джо Байден
Ветерани ІІ Світової хотіли б, щоб США протистояли агресії Путіна, - Байден виступив з промовою у Нормандії
18:52
Зеленський і Путін
Путін заявив про готовність до переговорів з Києвом "на базі Стамбула, але з урахуванням реалій сьогодення"
18:28
Оновлено
Нідерланди
Нідерланди виділять кошти на виробництво бойових машин і безпілотників для України
18:25
Естонія збільшить до 450 тис. євро внесок у Фонд підтримки енергетики України
18:16
окупанти в Криму
Партизани "Атеш" розсекретили імена кримських зрадників зі 126-ї та 810-ї бригад
18:08
Українських біженців в Естонії позбавлять права на безплатний проїзд у повітовому транспорті: причина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV