Укрзалізниця додала потяги в напрямках з Одеси та Харкова до Києва
Через зростання попиту пасажирів Укрзалізниця додала два нових потяги сполученням Київ - Одеса та Київ - Харків
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Вказано, що міжрегіональний поїзд локомотивної тяги з місцями для сидіння 1 та 2 класу Інтерсіті №761/762 Київ - Одеса почне курсувати з 9 липня. Він їздитиме через день. З Києва потяг відправлятиметься о 6:03, а вже о 13:34 пасажири будуть в Одесі. У зворотному напрямку виїзд з Одеси запланований на 14:20, прибуття в Київ - о 21:54.
Також в Укрзалізниці вирішили додати потяг між Києвом та Харковом.
"З 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01", - йдеться у повідомленні.
- Раніше в Укрзалізниці оголосили про зміну графіку руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні: деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут.
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