Укрзалізниця додала потяги в напрямках з Одеси та Харкова до Києва

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Вказано, що міжрегіональний поїзд локомотивної тяги з місцями для сидіння 1 та 2 класу Інтерсіті №761/762 Київ - Одеса почне курсувати з 9 липня. Він їздитиме через день. З Києва потяг відправлятиметься о 6:03, а вже о 13:34 пасажири будуть в Одесі. У зворотному напрямку виїзд з Одеси запланований на 14:20, прибуття в Київ - о 21:54.

Також в Укрзалізниці вирішили додати потяг між Києвом та Харковом.

"З 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01", - йдеться у повідомленні.