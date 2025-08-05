Укрзалізниця повідомила про зміни в русі низки міжнародних поїздів через ремонтні роботи на станції в Угорщині

Про це інформує пресслужба компанії.

Вказано, що зміни у русі поїздів тимчасові: вони діятимуть 25 серпня по 20 вересня поки триватимуть ремонтні роботи на станції Будапешт - Келеті.

Зміни торкнуться потягів:

№9/10 Київ — Будапешт — Київ - прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті;

№143/146 Чоп — Відень — Чоп, безпересадкові вагони Київ — Відень — Київ - зупинятимуться лише на станції Будапешт Келенфельд, зупинку на Келеті скасують.

"Просимо звернути увагу на зміни під час пошуку квитків", - додали в Укрзалізниці.