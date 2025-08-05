Укрзалізниця повідомила про зміни в русі низки міжнародних поїздів через ремонтні роботи на станції в Угорщині
Угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті з 25 серпня по 20 вересня, унаслідок чого низка міжнародних поїздів матиме інші зупинки та кінцеві станції
Про це інформує пресслужба компанії.
Вказано, що зміни у русі поїздів тимчасові: вони діятимуть 25 серпня по 20 вересня поки триватимуть ремонтні роботи на станції Будапешт - Келеті.
Зміни торкнуться потягів:
- №9/10 Київ — Будапешт — Київ - прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті;
- №143/146 Чоп — Відень — Чоп, безпересадкові вагони Київ — Відень — Київ - зупинятимуться лише на станції Будапешт Келенфельд, зупинку на Келеті скасують.
"Просимо звернути увагу на зміни під час пошуку квитків", - додали в Укрзалізниці.
- Раніше на прохання пасажирів Укрзалізниця зменшила до трьох кількість рейсів, для яких у тестовому режимі з 1 серпня ввели верифікацію через Дія.Підпис.
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